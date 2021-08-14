Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж проводят отличный отдых в Греции

Несколько дней назад стало известно, что после своего празднования 10-летней годовщины отношений Владимир решили уехать на очередной отдых.

Как можно заметить, пара решила отдохнуть после напряженной работы и командировок, ведь из-за концертов и разных графиков Надя с мужем виделась довольно редко.

В Сторис звезды рассказали, что они улетели на сказочный отдых в Грецию. Теперь артистка показывает оттуда довольно много кадров, которые радуют поклонников. На одном из снимков звезда всхитила сияющим видом в маленьком купальнике насыщенного лимнного оттенка.

Звезде удалось показать стройную фигуру без целлюлита, что всегда восхищает поклнников. Примечательно, что при таких формаз звезда на диетах не сидит и не отказывает себе во вкусностях:

"Виновата, каюсь" - написала Надя под "аппетитным" кадром.

Также ранее Дантес показал, что они с Надей заехали в двухэтажную виллу с огромным бассейном.

"Все! Мы заехали на нашу виллочку! И тут мы проведем чудесные выходные. Ребята, мы так долго этого ждали", - рассказал Дантес, засветив всю роскошь.

Судя по сторис, супруги действительно очень довольны местом отдыха.

Ранее сообщалось, Дорофеева в белом топе покрасовалась перед камерой

Также, Дорофеева в микро-топе побаловала пикантным видом перед зеркалом

Politeka рассказывала, Дорофеева после годовщины с Дантесом засветилась в объятиях Макса Барских