Популярная певица и экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала о своих проблемах на отдыхе

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020 году группа объявила о своём распаде, после чего Надя успешно начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и делится с фанатами моментами из жизни.

На этот раз Надя поделилась новыми видео в Инстаграм-сториз. Как известно, недавно девушка объявила, что отправляется на отдых перед плотной работой на музыкальных фестивалях. Сейчас она находится со своим мужем Владимиром Данесом в Анталии, Турция. Надя решила поделиться проблемой, которая её тревожит на отдыхе.

"Ситуация - пористые волосы. Конечно на отдыхе я их не трогаю и не укладываю, потому что им и так капец от постоянных причесок. Но блин, девочки, у кого такая структура: что с этим делать? нашли ли вы выход?", спросила у поклонниц Надя Дорофеева.

Также она поделилась советом, что делать в такой ситуации.

"Так, ну я же как блогер должна давать советы. И единственный выход это вот так вот завязать косичку. Согласна, не очень совет", рассказала певица.

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