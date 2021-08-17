Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж, певец и блогер Владимир Дантес удивили кадрами из отдыха в Греции

Недавно Надя и Владимир отметили десять лет отношений, о чем сообщили в сети, в Дантес даже создал специальный клип для супруги с ранее непоказанными архивными кадрами. После этого пара поспешила улететь в Грецию на отдых.

Теперь оттуда звезды активно показывают свои будни, рассказывают о неловких случаях и даже показывают, как продолжают тренироваться по утрам. Чтобы не потерять форму, пара вместе проводит тренировки с утра.

Вечером же они, как правило, ходят в ресторан и этот раз не обошелся без забавных моментов:

«Ой, ребят, ну все. Ну это развод! Я значит надеваю спортивные, но элегантные штаны. Белую футболку. А потом выходит Надя. Надя, подойди сюда на минутку. Просто что? Как теперь вот идти с этим в нормальное заведение? Зачем меня так унижать?» - притворно возмущенно пожаловался Дантес, пока Надя засмеялась.

Отметим, что пара решила "скрыться" от всех на отдыхе за границей, передает. У звезд было много выступлений, планов и работы, а после напряженного графика нужно отлично расслабиться.

В этот раз супруги решили отдохнуть с "размахом". Надя и Владимир сняли двухэтажную виллу с огромным бассейном. В их жилье насчитывается несколько спален, а также есть большой зал.

По признанию Дантеса, они с женой впервые решили снять такое роскошное жилье.

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