Певица Надя Дорофеева рассказала о необычной песне, которую готовит к концерту на День Независимости Украины

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру в интервью MUZVAR раскрыла подробности своего выступления на концерте ко Дню Независимости. Ролик с интервью Нади появился на странице muzvar.ua в соцсети Instagram.

По словам Дорофеевой, она готовит нечто особенное для украинцев в этот национальный праздник. Оказалось, что на концерте артистка исполнит народную песню "Ой там на горі", что совершенно для нее новое, ведь она всегда исполняет совершенно другой репертуар.

"Я хочу сказать, что у меня действительно особенная песня. И это абсолютно нестандартный для меня репертуар. Тем самым мы хотели удивить всех зрителей. Потому что меня привыкли видеть всегда с балетом, меня привыкли видеть в супер поп-музыке. Но я буду совершенно другой, это серьезный репертуар, эта песня легендарная для Украины", - поделилась Надя в своем интервью.

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