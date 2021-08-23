Українська співачка Надія Дорофєєва на "вечорі прем'єр" з Катею Осадчою показала незвичайний виступ

Нещодавно відбувся "вечір прем'єр" з Катею Осадчою, в якому взяли участь багато зірок і показали свої інтригуючі композиції з нового боку. Оскільки артисти презентували роботи вперше, увага до робіт зірок була підвищена.

Не була винятком і Надя Дорофєєва, що просуває сольну кар'єру з минулого року. У шкіряному корсеті, білій сорочці і ледь помітних чорних шортах Надя запалила на сцені в компанії молодих красенів – учасників своєї танцювальної команди.

У класичних і незвичайних костюмах з гримом, танцюристи оточили Надю і виконали оригінальні танцювальні зв'язки.

«DOROFEEVA - “Vecherinka”. Обожнюю ці образи, які ми готували спеціально для " Вечір прем'єр з Катериною Осадчою» Обов'язково подивіться 🐰» - пише Надя під відео.

Ось що написали співачці у відповідь: "Це була справжня вечірка!!🔥; Такі класні наряди кайф 😍🔥; Вбрання дуже красиві😍🔥; шикарні образи, просто слова закінчилися; це був нереальний кайф😍; Шикарно вбрання просто💣; Дуже гарний номер🔥».