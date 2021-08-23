Украинская певица Надежда Дорофеева на "Вечере премьер" с Катей Осадчей показала необычное выступление
Недавно состоялся «Вечер премьер» с Катей Осадчей, в котором приняли участие многие звезды и показали свои интригующие композиции с новой стороны. Поскольку артисты презентовали работы впервые, внимание к работам звезд было повышено.
Не была исключением и Надя Дорофеева, что продвигает сольную карьеру с прошлого года. В кожаном корсете, белой рубашке и едва заметных черных шортах Надя зажгла на сцене в компании молодых красавцев – участников своей танцевальной команды.
В классических и необычных костюмах с гримом, танцоры окружили Надю и исполнили оригинальные танцевальные связки.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Над Москвой запустили флаг Украины, Алла Мазур обнародовала удивительные кадры: "Как не порадоваться"
Могилевская оригинально припомнила Ирине Билык о ее ссоре с Осадчей: "На, бей"
Звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности: "Проснулся, открыл глаза..."
"Холостячка" Мишина со слезами на глазах после признания Эллерта сделала важное заявление: "С нетерпением ждем..."
«DOROFEEVA - “Vecherinka”. Обожаю эти образы, которые мы готовили специально для «Вечір прем‘єр з Катериною Осадчою» Обязательно посмотрите 🐰» - пишет Надя под видео.
Вот что написали певице в ответ: «Это была настоящая вечеринка!!🔥; Такие классные наряди кайф 😍🔥; Наряды очень красивые😍🔥; образы шикарные, просто слова закончились; это был нереальный кайф😍; Шикарно наряды просто💣; Очень красивый номер🔥».
Напомним, что Дорофеева после годовщины со звездным мужем засветилась в объятиях известного певца.
Ранее Politeka писала, что Дорофеева в миниатюрном топе и шортах впечатлила видом, фильтров нет: "На низком старте".
Также Politeka сообщала, что Дорофеева в микро-топе подразнила пикантным видом перед зеркалом.