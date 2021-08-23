Украинская певица Надежда Дорофеева на "Вечере премьер" с Катей Осадчей показала необычное выступление

Недавно состоялся «Вечер премьер» с Катей Осадчей, в котором приняли участие многие звезды и показали свои интригующие композиции с новой стороны. Поскольку артисты презентовали работы впервые, внимание к работам звезд было повышено.

Не была исключением и Надя Дорофеева, что продвигает сольную карьеру с прошлого года. В кожаном корсете, белой рубашке и едва заметных черных шортах Надя зажгла на сцене в компании молодых красавцев – участников своей танцевальной команды.

В классических и необычных костюмах с гримом, танцоры окружили Надю и исполнили оригинальные танцевальные связки.

«DOROFEEVA - “Vecherinka”. Обожаю эти образы, которые мы готовили специально для «Вечір прем‘єр з Катериною Осадчою» Обязательно посмотрите 🐰» - пишет Надя под видео.

Вот что написали певице в ответ: «Это была настоящая вечеринка!!🔥; Такие классные наряди кайф 😍🔥; Наряды очень красивые😍🔥; образы шикарные, просто слова закончились; это был нереальный кайф😍; Шикарно наряды просто💣; Очень красивый номер🔥».