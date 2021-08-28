Известная певица Надя Дорофеева поразила фанатов откровенными кадрами в купальнике

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая после десяти лет в дуэте "Время и Стекло" объявила о начале сольной карьеры, часто радует фанатов яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда пощекотала нервы пользователей, выложив в сеть жаркие кадры в откровенном образе.

На новых фотографиях Надя запечатлена, похоже, у себя дома, и она явно кокетничает с фотографом. Перед камерой красотка появилась в откровенном розовом купальнике, который едва прикрывает ее "вишенки", оставляя место для фантазий. Волосы певицы растрепаны и небрежно уложены, а на лице яркий макияж с розовыми тенями. Пикантности снимкам добавляет леденец чупа-чупс, который она держит то в зубах, то в руке.

В подписи к фото Дорофеева написала: "Candy". А поклонник тут же кинулись обсуждать снимки, засыпая ее комплиментами: "Сколько можно дразнить нас этим купальником?", "Значит, все-таки нравится розовый", "Вот это конфетка", "Вызывайте пожарных", "Шикарная", "Этот макияж огонь. Нереально красиво", "Какая красивая", "Какая красивая, просто нереальная".

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес набросился на женщин с претензией: "Почему мы должны их стыдиться?".

Как сообщала Politeka, Дантес неожиданно заговорил о разводе с Дорофеевой, раскрыв причину: "Ребята, ну это все...".

Также Politeka писала, что Взъерошенная Дорофеева, укатив на отдых с Дантесом, пожаловалась на проблемы: "Девочки...".