Известная артистка Надя Дорофеева устроила во время тура оригинальное развлечение со своей командой

Артистка сейчас находится в постоянных путешествиях и активно показывает жизнь с этой стороны – почти все время Надя в дороге вместе с командой и большинство ее Стори посвящены тому, как провести время в туристическом автобусе без скуки.

Не так давно звезда устроила даже забавный челлендж с Дмитрием Монатиком, который также более суток ехал в туристическом автобусе по тому же маршруту. В этот раз Надя подготовилась и решила разнообразить дорогу при помощи оригинальных розовых нарядов для команды.

«Дабы нам было весело, решили мы сделать тематический «розовый» заезд 🎀» - пишет Надя под кадром.

Поклонники поддержали: «Надя: фламинго🦩 Света: кукла барби🎀; У тебя пижамка?🤔; Сегодня pink day💞🎀; Надя которая не раз говорила, что ненавидит розовый:😅💕; Необычное день рождения у Миши получилось😂🙌🏻💞; также надя: ненавижу розовый 🥲💗; Сегодня был pink day💗; Очень крутая идея!Ждём ещё🤪 Ох Надюша; Маникюр Жени и Миши вауууу🔝🔥; Твоя команда невероятная😍🔥».

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