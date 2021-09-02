Известный артист и продюсер Потап показал, как переживает расставание
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских. Музыкант активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Потап опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Потап без футболки в белом обруче с ушами показывает, как переживает расставание. Он прощается с тяжестью прощается с летом.
"Прощай лето, спокойной ночи", печально сообщил Потап.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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