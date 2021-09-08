Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), попала в неприятную ситуацию

Артистка пользуется большой популярностью в Украине, сообщает Politeka.net. Звезда активно гастролирует, принимает участие в съемках различных шоу, а также выступает на самых важных мероприятиях.

Так, артистка выступила на самом ярком фестивале этого лета "Atlas Weekend", который проходил с 5 по 11 июля. Однако номер Каменских находился под угрозой срыва из-за легкой простуды. Об этом говорится в сюжете "ЖВЛ", опубликованном 6 сентября.

"Я волновалась... каждый день работала и немного простудилась от кондиционеров... У меня есть свой врач, который даже работает в воскресенье, но, если нет такой возможности, я скажу, что я научилась делать заливки сама себе... И это мне тоже помогает, конечно", - рассказала Настя Каменских, как она борется с недугом. Таким образом, звезде удалось удачно выступить и концерт прошел на "ура".

Отметим, вероятно, артистка имела в виду заливки в гортань, которые выполняются при непрямой ларингоскопии с помощью изогнутой канюли. Процедура обеспечивает попадание лекарственных веществ непосредственно в очаг воспаления.

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