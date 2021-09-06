Украинская певица Настя Каменских показала, как начала новую неделю

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас известна украинцам под псевдонимом NK. Красотка активно строит сольную карьеру, выпуская песни, которые становятся сразу хитами. Красотка недавно вернулась с гастролей, но и не забывает вести блог в Инстаграм.

На новом фото Настя лежала на диванчике. Красотка была в шортиках и майке, а руками потянулась к камере.

"Новая неделя - новые возможности! Хватай их и вперёд к своим целям и мечтам!

Дай, чтобы все получилось", - написала Настя под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Ну да, как же", "Удачи тебе зайка, пусть все мечты сбываются ,цели достигаются", "Вот моя! Мы строим дом мечты в Иллинойсе, пусть у нас все получится!", "Хорошей недели Настюша ,люблю", "Вы не только красивы, но и очаровательны, если знаете это, правильно?", "Доброе утро пухляш!".

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