Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко),

Артистка решила рассказать о своем увлечении, которое помогает ей развиваться и разбавляет будни в перерывах между концертами. В этот раз певица показала себя в домашнем образе с книжкой в руках перед зеркалом с множеством косметики.

«Если бы вы зашли ко мне в гримерку, то с большой вероятностью застали бы меня с книгой в руке 📖 Чаще всего читаю именно на английском, а фильмы или сериалы смотрю толков оригинале. Начала я изучать этот язык еще в 4 года, поэтому и вам советую начинать как можно раньше, чтобы достичь крутого результата!» - рассказала Настя о своем увлечении.

Поклонники поддержали:

«Как раз тоже ищу грамотного преподавателя!! В путешествиях очень страдаю от отсутствия разговорного английского😢; С мороженкой😂; вы прекрасные🙌❤; красавица🥰🥰💛; Класс; Молодчага👏; первое нормальное фото!; мне понравилось название😂; о, ваше лицо заворачивает😘»

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