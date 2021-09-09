Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала, как травмировалась в очередной раз на концерте

Популярная певица привыкла устраивать на своих концертах целые шоу, желая при этом быть не только в центре внимания, но еще и демонстрировать фигуру во всей красе. Не обходятся такие выступления и без зажигательных танцев, во время которых Каменских всяческих хвастается пышными формами.

По мнению Насти, похудение повлияло на ее самооценку, и она не видит смысла скрывать такие формы. Поэтому и в последнем ее выступлении можно четко заметить, как Настя хвасталась образом в наряде из сеточки, едва прикрывающей фигуру.

Не обошлось на выступлении в очередной раз и без травм – в ходе выступления певица перестаралась, когда трясла микрофоном и саму себя ударила: «Я очень страстна chica. Сегодня разбила себе руку микрофоном случайно».

Также недавно Каменских рассказывала, что чуть не упала со сцены во время выступления, а в этот раз решила поделиться неприятной ситуацией, которая произошла с ней во время подготовки к очередному концерту.

"Друзья, у нас такое произошло на концерте. Я случайно.. Точнее не так. Я очень маталяла своими руками с микрофоном, а Ксюша, моя Сюся, наклонилась подать мне воду и я как долбанула ее микрофоном по голове. Ксюшенька, извини меня еще раз. Я тебя очень люблю, но что ты лезешь под руку", - рассказывает Каменских.

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