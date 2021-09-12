Певица Настя Каменских, жена Алексея Потапенко (Потапа), показала новый образ, восхитив фанатов и мужа

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас активно строит сольную карьеру, выступая под псевдонимом NK. Красотка стала известна благодаря дуэту "Потап и Настя", а теперь исполнитель стал ее мужем. Певица также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото, которое красотка показала в Инстаграм, Настя была в платье на тоненьких бретельках. Певица выгнулась, демонстрируя роскошные формы и волосы.

"Ох, огонь", - написал Алексей Потапенко под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "мм, январские фотки подъехали", "Великолепная Анастасия Каменских", "Узнаю до боли знакомые улочки Адлера", "Хорошенькая" "Супер круто", "Шикарная женщина", "Настя, ты прекрасна", "Настя, ты супер".

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