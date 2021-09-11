Известный украинский исполнитель и продюсер Потап в одном из последних интервью рассказал о своем прошлом

За многие годы работы, певец и продюсер Алексей Потапенко привык рассказывать в Интервью разные подробности, касающиеся личной жизни или его работы. Причем артист всегда старался держать золотую середину и не раскрывал слишком личное.

В этот раз 40-летний украинский певец и продюсер я в эфире передачи ЖВЛ высказался о своем прошлом, поделившись подробностями ранних лет жизни.

"Я работал на стройке разнорабочим. Мне давали за месяц 100 долларов зарплату, а запись песни стоил 150 долларов. Я все деньги, что зарабатывал, вкладывал в музыку", - рассказал Потап в отрывке из интервью.

«Бедные наши артисты; Тогда все так жили военные по 8-9м не получали зарплату а пенсионеры вообще; большинство известных людей рассказывают о трудном детстве, о своей тяжелой работе, о том, что росли без отца ... сидели на хлебе с водой, а откуда взялись такие достаток, наглость, безкультуря ... дети из таких семей должны быть по жизни совсем другими, а не только на камер; у Потапа голоса нет, но есть харизма и желание работать и зарабатывать» - высказались поклонники.

Ранее Politeka писала, что сын Потапа Андрей засветил подаренный на 13-летие пистолет: "только не по живым!".

Напомним, что Ольгу Сумскую, Димопулос и Потапа потрясло известие о смерти знаменитого актера: "Прощай, легенда".

A еще Politeka сообщала, что Настя Каменских засветила интимный момент с Потапом, развлекаются втроем:"завидую".