Українських артистів потрясла звістка про смерть легендарного актора
Актриса Ольга Сумська, співачка Санта Дімопулос і реп-виконавець Потап розмістили у своїх акаунтах Instagram пости з виразом скорботи, пише Politeka.net.
Так, Сумська опублікувала фото відомого актора Жана-Поля Бельмондо, який помер 6 вересня у віці 88 років.
Співачка Санта Дімопулос розмістила також в сторіс фото, на якому зображена вона, її син Даніель і відомий актор.
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Обірвалося життя легендарного Жана-Поля Бельмондо: перші подробиці
Російська співачка в Києві вилаяла і вигнала з концерту глядача, кадри: "Провалюй звідси"
Поповнення в родині зірки 1+1, Марічка Падалко розкрила ім'я малятка: "З нами вже місяць"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
"Прощай, легенда", - написала артистка.
Слова співчуття також висловив Потап.
"Genius ….. Жан-Поль.... Дякую / Merci / спасибі ... rip ....",- написав продюсер.
За 16 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків.
"Спи спокійно! 😢 😢 😢 ", "Хороший був актор!", "Так, неповторний. Як і багато з того часу. Залишається тільки сказати спасибі що ми їх знали", " не стало найталановитішого з талановитих. Не стало генія!❤❤❤❤❤❤❤ Не можу стримати сліз...😥😥😥Вічна пам'ять.🙏 🙏 🙏 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, адвокат Жана-Поля Бельмондо, Мішель Годест, розповів у Твіттері, що актор був втомлений якийсь час і пішов мирно.
Відомо, що смерть настала в будинку артиста в Парижі.
Нагадаємо, обірвалося життя легендарного Жана-Поля Бельмондо
Як повідомляла Politeka, Сумська в крихітному чорному боді задала спеку на виступі
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос поділилася чарівними кадрами нічного Києва з ілюмінатора літака