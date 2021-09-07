Українських артистів потрясла звістка про смерть легендарного актора

Актриса Ольга Сумська, співачка Санта Дімопулос і реп-виконавець Потап розмістили у своїх акаунтах Instagram пости з виразом скорботи, пише Politeka.net.

Так, Сумська опублікувала фото відомого актора Жана-Поля Бельмондо, який помер 6 вересня у віці 88 років.

Співачка Санта Дімопулос розмістила також в сторіс фото, на якому зображена вона, її син Даніель і відомий актор.

"Прощай, легенда", - написала артистка.

Слова співчуття також висловив Потап.

"Genius ….. Жан-Поль.... Дякую / Merci / спасибі ... rip ....",- написав продюсер.

За 16 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків.

"Спи спокійно! 😢 😢 😢 ", "Хороший був актор!", "Так, неповторний. Як і багато з того часу. Залишається тільки сказати спасибі що ми їх знали", " не стало найталановитішого з талановитих. Не стало генія!❤❤❤❤❤❤❤ Не можу стримати сліз...😥😥😥Вічна пам'ять.🙏 🙏 🙏 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, адвокат Жана-Поля Бельмондо, Мішель Годест, розповів у Твіттері, що актор був втомлений якийсь час і пішов мирно.

Відомо, що смерть настала в будинку артиста в Парижі.

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