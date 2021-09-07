Відома артистка Настя Каменських показала зворушливий момент з Потапом і їх собакою

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою співачкою. Вона почала свою кар'єру ще в 2004-му році, коли виступила на фестивалі "Чорноморські ігри". Пізніше, через 2 роки, співачка заснувала дует "Потап і Настя" разом з Олексієм Потапенко. З 2017-ого року дівчина виступає під псевдонімом NK. Артистка активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу на фан-сторінці Потапа і Насті Каменських опублікували нове фото. Як відомо, в 2019-му році співачка оголосила про те, що вона зійшлася з Олексієм Потапенко і вже кілька років вони в шлюбі. На знімку артистка в мікро-ТОПі оливкового кольору лежить зі своїм чоловіком Потапом і їх собакою - Мімі.

Шанувальники засипали подружжя приємними словами в коментарях: "Хороші які). Треба ще Бебі)", "Заздрю собаці", "Живи довго і щасливо така краса", "Красунь Песик, тільки Потапу мало місця на фото залишив!!!", "Песик в центрі краси на фото! Однак теж позує".

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