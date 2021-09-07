Відомий співак і продюсер Олексій Потапенко (репер Потап) показав, як святкував день народження сина
Єдиний син Потапа Андрій народився в шлюбі з продюсером Іриною Горовою. Навіть після розлучення пара продовжує підтримувати теплі стосунки один з одним, не влаштовує сварок і навіть працює разом. Тому на сімейному святі Потап був присутній у дружній компанії.
Потап вільно відтся з дитиною, і часто публікує спільні фото. Цього разу в розділі Сторі в Instagram він показав, який подарунок подарували його вже 13-річному синові Андрію.
Подарунком похвалився і сам хлопчик-іграшковим пістолетом, який стріляє кулями. Потап поспішив відреагувати, сказавши:
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"Ну починається, зараз стріляти підуть. А по кому? По горобцях? Гаразд, тільки не по живих істотах стріляємо" - у звичній іронічній манері сказав артист.
«13! Son!!! З Днем Народження Тебе малюк! @potapchiq я тебе обожнюю! ТАТО», - написав артист.
Користувачі Мережі приєдналися до привітань.
«з днюхой!👏 Нехай виконуються мрії" «" з Днем Народження! Хлопчику 13 і все тільки попереду», «щирі вітання 😍 😍 😍 ви супер», - писали в коментарях.
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