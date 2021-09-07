Відомий співак і продюсер Олексій Потапенко (репер Потап) показав, як святкував день народження сина

Єдиний син Потапа Андрій народився в шлюбі з продюсером Іриною Горовою. Навіть після розлучення пара продовжує підтримувати теплі стосунки один з одним, не влаштовує сварок і навіть працює разом. Тому на сімейному святі Потап був присутній у дружній компанії.

Потап вільно відтся з дитиною, і часто публікує спільні фото. Цього разу в розділі Сторі в Instagram він показав, який подарунок подарували його вже 13-річному синові Андрію.

Подарунком похвалився і сам хлопчик-іграшковим пістолетом, який стріляє кулями. Потап поспішив відреагувати, сказавши:

"Ну починається, зараз стріляти підуть. А по кому? По горобцях? Гаразд, тільки не по живих істотах стріляємо" - у звичній іронічній манері сказав артист.

«13! Son!!! З Днем Народження Тебе малюк! @potapchiq я тебе обожнюю! ТАТО», - написав артист.

Користувачі Мережі приєдналися до привітань.

«з днюхой!👏 Нехай виконуються мрії" «" з Днем Народження! Хлопчику 13 і все тільки попереду», «щирі вітання 😍 😍 😍 ви супер», - писали в коментарях.

Нагадавши, Потап з Каменських, Дорофєєвої і Позитивом вразив несподіваним перевтіленням: "ABBA повертається!"

А ще Politeka писала, сумний чоловік Каменських Потап показав, як переживає розставання, українці зрозуміють: "Прощай..."

Також Politeka повідомляла, Потап з Позитивом приймають поздоровлення, привід хороший: "річниця..."