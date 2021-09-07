Известный певец и продюсер Алексей Потапенко (рэпер Потап) показал, как праздновал день рождения сына
Единственный сын Потапа Андрей родился в браке с продюсером Ириной Горовой. Даже после развода пара продолжает поддерживать теплые отношения друг с другом, не устраивает ссор и даже работает вместе. Поэтому на семейном празднике Потап присутствовал в дружеской компании.
Потап свободно видтся с ребенком, и часто публикует совместные фото. В этот раз в разделе Стори в Инстаграм он показал, какой подарок подарили его уже 13-летнему сыну Андрею.
Подарком похвастался и сам мальчик - игрушечным пистолетом, который стреляет пулями. Потап поспешил отреагировать, сказав:
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"Ну начинается, сейчас стрелять пойдут. А по кому? По воробьям? Ладно, только не по живым существам стреляем" - в привычной ироничной манере сказал артист.
«13! Son!!! С Днём Рождения тебя малышь! @potapchiq Я тебя обожаю! Папа», - написал артист.
Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.
«с днюхой!👏 Пусть исполняются мечты», «С Днём Рождения! Мальчику 13 и все только впереди», «Искренние поздравления😍😍😍Вы супер», - писали в комментариях.
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