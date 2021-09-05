Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) поделился с фанатами радостным событием

40-летний артист опубликовал у себя в Инстаграм свежее фото, на котором предстал с коллегами из группы Mozgi - Позитивом (Алексеем Завгородним) и Дядей Вадей (Вадимом Федоровым), передает Politeka.net.

"7-я годовщина! 7 лет группе Mozgi", - сообщил Потап.

Отметим, в 2014 году стартовал проект Mozgi, в котором Потапенко (муж Насти Каменских) занял должность продюсера, автора и исполнителя песен, композитора, режиссера и сценариста клипов. Взлет коллектива начался с дебютного хита «Аябо». В августе 2015-го группа презентовала свой первый альбом «Электрошаурма». За три года после этого Mozgi получили 5 номинаций на премии Yearly Ukrainian National Awards и 4 — на M1 Music Awards, победив в последней дважды.

Группа Mozgi на концерте в честь Дня независимости Украины, 2021

Пользователи кинулись комментировать и поздравлять ребят:

"Группа, от которой получаю энергию кайфа! Поздравляю!"

"У Потапа с цифрой 7 ассоциируются успешные дни - в 2007 появилась група Потап и Настя и уже 7 лет Mozgi..."

"С днем рождения лучшую группу💓"

"Самая классная группа украинского шоубиза, с ДР вас"

"Песня «Любовь» на все времена. С Днём рождения🎉"

"Алексей, Ну вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости 🔥"

Напомним, Потап с Каменских, Дорофеевой и Позитивом поразил неожиданным перевоплощением: "ABBA возвращается!"

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