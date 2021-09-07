Популярний артист і продюсер Потап засвітився на "Лізі сміху"

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі"Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських. Музикант активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу артист поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Потап був тимчасовим ведучим "Ліги Сміху" в минулому році. На кадрі Потап стоїть посеред сцени гумористичного шоу" Ліга сміху " серед коміків - Євгена Кошового та Станіслава Боклана.

Шанувальники залишили безліч приємних слів під фотографією артиста: "Великі люди, посміхаються завжди..", "Таке враження що жартують над Потапом)))", "Що ж тобі таке говорять?)))) особа топіч))))"

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