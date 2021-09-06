Алексей Потапенко (рэпер Потап) поздравил своего сына Андрея с 13-летием
40-летний артист опубликовал у себя в Инстаграм фото, на котором запечатлен с мальчиком в бассейне, передает Politeka.net.
Андрей родился в браке Алексея Потапенко с продюсером Ириной Горовой. После развода экс-супруги сохранили хорошие отношения. Потап свободно видтся с ребенком, и часто публикует совместные фото. Он также берет его с собой на различные тв-шоу и даже концерты.
«13! Son!!! С Днём Рождения тебя малышь! @potapchiq Я тебя обожаю! Папа», - написал артист.
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Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.
«с днюхой!👏 Пусть исполняются мечты», «С Днём Рождения! Мальчику 13 и все только впереди», «Искренние поздравления😍😍😍Вы супер», - писали в комментариях.
При этом особо внимательные обратили внимание, что Потап допустил ошибку.
«Малыш без мягкого знака, кое-кто плохо учился в школе», - написали в комментариях к посту.
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