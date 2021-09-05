Популярная украинская певица Мишель Андраде заинтриговала поклонников жаркими кадрами для своего нового проекта

24-летняя исполнительница боливийского происхождения, которую продюсирует Потап, поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В последнее время Андраде была занята съемками для популярного трэвел-шоу «Орел и решка», в котором она стала ведущей. Однако, это не помешало знаменитости работать и над другими проектами. В новом посте Мишель показала кадры для одного из них. Судя по всему, речь идет о ее коллаборации с брендом одежды.

На коротком отрывке видео можно увидеть только ноги и нижнюю часть торса певицы. Судя по кадрам, Андраде одета в белый купальник и босоножки на высокой платформе. На видео Мишель кокетливо приподнимает свою пятую точку, демонстрируя подтянутые ножки.

«Это будет ОЧЕНЬ КРАСИВО обещаю!», - подписала кадры звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Мы уверены», «Не сомневаюсь!», «Ух, божественно», «Мишелька вы показали настоящую себя, двигайтесь только вперед», «Ну по другому быть не может. У тебя всё красиво», «Спортивная и стройная красавица Мишель Андраде», «Офигеть не встать. Глянь чё вытворяет», - пишут люди.

Напомним, подопечная Потапа Андраде устроила беззаботные танцы с подружкой, которая оказалась ее копией.

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде устроила шалости в последних лучах солнца.

Также Politeka писала, что Мишель Андраде попала в опасность на съемках "Орла и Решки", появились кадры.