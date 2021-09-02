Популярная украинская певица Мишель Андраде впечатлила поклонников синхронными танцами с подружкой, которая оказалась похожа на нее как две капли воды

В последнее время Андраде, которую продюсирует Потап, занимается не только своей музыкальной карьерой, но и съемками в тревел-шоу «Орел и Решка», где выступает в роли новой ведущей. Из-за загруженного графика свободного времени у звезды не так много, однако она старается время от времени позволять себе простой отдых.

Как пишет Politeka.net, Андраде поделилась новым видео в своем ТикТок, показав, как беззаботно проводит время со своей подругой. На кадрах девушки следуют трендам соцсети, и синхронно танцуют под музыку, радуя зрителей милыми движениями.

При этом нельзя не заметить, что подруга Мишель очень на нее похожа. Всему виной волосы такого же цвета и одинаковые челки девушек. На это обратили внимание и поклонники Андраде в комментариях к видео.

«мне кажется или они очень похожи?», «да, что-то есть) бывает когда люди много общаются, энергии смешиваются и становятся похожи», «вы так похожи», «Шикарная», «Привет красотка», - пишут люди.

Напомним, подопечная Потапа Андраде устроила шалости в последних лучах солнца.

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде попала в опасность на съемках "Орла и Решки", появились кадры.

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде засветилась на яхте с эффектной спутницей.