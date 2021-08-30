Мишель Андраде показала, как наслаждается последними днями лета

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является украинской исполнительницей, которую продюсирует Потап. Девушка не так давно выпустила мини-альбом, а сейчас красотку пригласили быть ведущей "Орла и Решки". Мишель не забывает и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новых кадрах Мишель стояла в воде. Красотка позировала на фоне Солнца, которое практически спряталось за горизонтом. Андраде брызнула водой, пока ее снимали.

"Люблю, закат", - подписала смайлами Мишель фотографию.

Фанаты сразу начали обсуждать публикацию:

"Самая красивая девушка и самая лучшая", "Красивый закат", "Красота", "Какая удивительная", "У кого есть фулл видео?", "Мииии, красотка", "Мы тебя любим", "Все не плохо, но криворукого фотографа нужно сменить) горизонт как минимум можно было бы выдержать…".

Напомним, Мишель Андраде попала в опасность на съемках "Орла и Решки", появились кадры

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