Подопечная известного рэпера Потапа Мишель Андраде стала ведущей нового сезона шоу "Орел и решка"
Как пишет Politeka.net, 24-летняя певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде впервые на украинском телевидении засветилась на популярном шоу "Х-Фактор-4" в 2013 году, где ее заметил продюсер Потап. Позже карьера Мишель стремительно пошла вверх, она записала много хитов, а недавно официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка" вместе с блогером Кириллом Макашовым.
Ведущие популярного тревел-шоу уже успели объездить многие страны. На официальной странице "Нового канала" в Instagram анонсировали новый выпуск "Орла и решки". На этот раз Кирилл и Мишель побывали в Колумбии. Для съемок в этой стране Мишель выбрала стильный лук - белую рубашку оверсайз и немного длинные голубые джинсы.
Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите"
На харьковском вокзале вспыхнул пожар, кадры с места: "в огне 250 кв. метров"
Дочь Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на красной дорожке: "Почему Варя в 13 выглядит на 20?"
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
"Будем знакомиться с бедными и богатыми колумбийцами, плавать с ядовитыми скатами, и увидим, как выглядит колумбийский рай и колумбийский ад 🔥 включай "Новый" – приключения наших ведущих Michelle Andrade и Кирилла Макашова уже начались!", - заинтриговали продюсеры шоу.
Однако в комментариях написали, что не очень довольны Мишель в роли ведущей.
"Верните Лесю, Настю и Регину!!!!😢", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде после возвращения в Украину сообщила радостную новость: кадры.
Напомним, что подопечная Потапа Андраде поразила украинцев в новом выпуске "Орла и Решки": "Без Мишель...".
A еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде показала, на какие жертвы идет ради похудения: "Я держусь...".