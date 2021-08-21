Подопечная известного рэпера Потапа Мишель Андраде стала ведущей нового сезона шоу "Орел и решка"

Как пишет Politeka.net, 24-летняя певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде впервые на украинском телевидении засветилась на популярном шоу "Х-Фактор-4" в 2013 году, где ее заметил продюсер Потап. Позже карьера Мишель стремительно пошла вверх, она записала много хитов, а недавно официально стала ведущей телепрограммы "Орел и Решка" вместе с блогером Кириллом Макашовым.

Ведущие популярного тревел-шоу уже успели объездить многие страны. На официальной странице "Нового канала" в Instagram анонсировали новый выпуск "Орла и решки". На этот раз Кирилл и Мишель побывали в Колумбии. Для съемок в этой стране Мишель выбрала стильный лук - белую рубашку оверсайз и немного длинные голубые джинсы.

"Будем знакомиться с бедными и богатыми колумбийцами, плавать с ядовитыми скатами, и увидим, как выглядит колумбийский рай и колумбийский ад 🔥 включай "Новый" – приключения наших ведущих Michelle Andrade и Кирилла Макашова уже начались!", - заинтриговали продюсеры шоу.

Однако в комментариях написали, что не очень довольны Мишель в роли ведущей.

"Верните Лесю, Настю и Регину!!!!😢", - пишут в сети.

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