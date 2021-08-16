Відома співачка Мішель Андраде виклала в мережу кумедні кадри і звернулася до шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського походження і підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде, яка нещодавно стала однією із зіркових ведучих ювілейного сезону шоу "Орел і Решка" опублікувала в своєму Instagram яскраві кадри і звернулася до фанатів.

На першій фотографії зображена сама Мішель, вона прогулюється в дивовижній гірській локації. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній білосніжна блуза, зав'язана вузликом, і яскраві широкі штани, а доповнює образ темна Косинка на голові. На другому знімку можна побачити милу коричневу корову, яка підійшла близько до об'єктиву.

У підписі до публікації Андраде жартівливо написала: "Яка більше подобається 1/2?". Користувачі тут же почали коментувати знімки: "З твоїм божественним акцентом жодна священна корова не зрівняється", "Друга", "Круті телички", "Обидві хороші", "На 2 фото у вас очі виразніші", "Мішель красуня", "Обожнюю. Дякую за настрій".

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