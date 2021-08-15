Мишель Андраде показала себя и обратилась к украинцам

Как пишет Politeka.net, Мишель стала популярной украинской певицей, будучи подопечной Алексея Потапенко (Потапа), который ее продюсирует. Сейчас девушку позвали сниматься в шоу "Орел и Решка". Красотка отправилась была в Доминикане, а недавно вернулась в Киев и записала обращение к украинцам.

"Класс ребята. У нас уже есть победитель в прошлых сторис, потому участвуйте и все эти подарки, которые я привожу из каждой поездки, выбираются с огромной любовью для вас. Мне очень приятно, что вы получаете удовольствие, когда их получаете. Вот. Так что участвуйте, а я пошла отдыхать", - сказала Мишель.

"Поздравляю", - написала над сторис Андраде.

На кадрах Мишель позировала в топе с вырезами. Девушка смеялась, демонстрируя роскошную улыбку. Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией, ведь в сторис нет подобных инструментов.

Напомним, подопечная Потапа Андраде поразила украинцев в новом выпуске "Орла и Решки

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