Известная певица Мишель Андраде выложила в сеть забавные кадры и обратилась к поклонникам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения и подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде, которая недавно стала одной из звездных ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и Решка" опубликовала в своем Instagram яркие кадры и обратилась к фанатам.

На первой фотографии запечатлена сама Мишель, она прогуливается в удивительной горной локации. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней белоснежная блуза, завязанная узелком, и яркие широкие штаны, а дополняет образ темная косынка на голове. На втором снимке можно увидеть милую коричневую корову, которая подошла близко к объективу.

В подписи к публикации Андраде шутливо написала: "Какая больше нравится 1/2?". Пользователи тут же принялись комментировать снимки: "С твоим божественным акцентом ни одна священная корова не сравнится", "Вторая", "Крутые телочки", "Обе хороши", "На 2фотке у вас глаза выразительнее", "Мишель красотка", "Обожаю. Спасибо за настроение".

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