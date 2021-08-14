Популярна українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, стала ведучою тревел шоу "Орел і решка"

Як пише Politeka.net, 24-річна українська співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде офіційно стала ведучою телепрограми "Орел і Решка". Мішель вже відвідала багато різних країн. У своєму Instagram популярна співачка анонсувала вихід нового випуску шоу, опублікувавши світлину в одній білій сорочці та засвітивши стрункі ноги.

Цього разу Мішель Андраде разом із своїм колегою-блогером Кирилом Макашовим відправилися на найбажаніший Карибський курорт – Домініканську республіку. Нові ведучі "Орла і решки" показали глядачам столицю Домінікани – місто Сан-Домінго.

Варто зауважити, що шанувальникам популярного тревел-шоу подобається Андраде та Макашов у ролі ведучих.

"Дуже хороший випуск, нарешті побачили столицю, а не тільки море, красива Мішелька, хороший сюжет", " Позитивні і виховані ведучі, приємно дивитися :) Мішель мілашка!", "Топові, як же приємно їх дивитися: без награності, без понтів, все природно. АААААААА, клас!", "Було дуже приємно дивитися, теплий випуск, чудові ведучі! ❤️❤️❤️", " Випуск👍 Ведучі🔥", "Як завжди шикардос, без Мішель просто і шабат не шабат", - пишуть у мережі.

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