Мішель Андраде показала себе і звернулася до українців

Як пише Politeka.net, Мішель стала популярною українською співачкою, будучи підопічною Олексія Потапенка( Потапа), який її продюсує. Зараз дівчину покликали зніматися в шоу"Орел і Решка". Красуня вирушила була в Домінікані, а нещодавно повернулася до Києва і записала звернення до українців.

"Клас хлопці. У нас вже є переможець в минулих сторіс, тому беріть участь і всі ці подарунки, які я привожу з кожної поїздки, вибираються з величезною любов'ю для вас. Мені дуже приємно, що Ви отримуєте задоволення, коли їх отримуєте. Ось. Так що беріть участь, а я пішла відпочивати", - сказала Мішель.

"Вітаю", - написала над сторіс Андраде.

На кадрах Мішель позувала в топі з вирізами. Дівчина сміялася, демонструючи розкішну посмішку. Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією, адже в сторіс немає подібних інструментів.

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