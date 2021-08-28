Отечественная исполнительница Мишель Андраде, которой занимается Потап, показала, как проходили съемки "Орла и Решки" в Мексике

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала популярной украинской актрисой, которую продюсирует Потапа. Певица боливийского происхождения сейчас стала ведущей "Орел и Решка" и теперь ездит по миру, снимая самое интересное о разных странах. Андраде также ведет Инстаграм, где публикует часть контента.

На новых кадрах девушка показала, как проводит время в Мексике. Мишель показала не только себя, но и фламинго, паука, различных насекомых, закат, джунгли и многое другое.

"В Мексике было жарко, сложно и страшно моментами! Много насекомых, комаров, за нами даже охотились оводы.

Но помимо всего этого, вокруг красота, дикие джунгли, яркие закаты. Я первый раз в жизни увидела фламинго и познакомилась с цивилизацией майя — какой же крутой выпуск получился!", - написала Мишель.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классно, ждем выпуск", "Когда новая музыка", "Мишель, ты красотка", "Когда выйдут песни Жизненно важное и Criminal?".

Напомним, подопечная Потапа Андраде засветилась на яхте с эффектной спутницей

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