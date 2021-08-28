Отечественная исполнительница Мишель Андраде, которой занимается Потап, показала, как проходили съемки "Орла и Решки" в Мексике
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала популярной украинской актрисой, которую продюсирует Потапа. Певица боливийского происхождения сейчас стала ведущей "Орел и Решка" и теперь ездит по миру, снимая самое интересное о разных странах. Андраде также ведет Инстаграм, где публикует часть контента.
На новых кадрах девушка показала, как проводит время в Мексике. Мишель показала не только себя, но и фламинго, паука, различных насекомых, закат, джунгли и многое другое.
"В Мексике было жарко, сложно и страшно моментами! Много насекомых, комаров, за нами даже охотились оводы.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Оборвалась жизнь выдающегося украинца: "Очень несправедливо"
Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, Сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"
Захват украинского самолета, в МИД прервали молчание о ЧП в аэропорту: "Были вооружены..."
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
Но помимо всего этого, вокруг красота, дикие джунгли, яркие закаты. Я первый раз в жизни увидела фламинго и познакомилась с цивилизацией майя — какой же крутой выпуск получился!", - написала Мишель.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Классно, ждем выпуск", "Когда новая музыка", "Мишель, ты красотка", "Когда выйдут песни Жизненно важное и Criminal?".
Напомним, подопечная Потапа Андраде засветилась на яхте с эффектной спутницей
А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа Андраде в расстегнутой рубашке показала свои наслаждения на дикой природе
Также Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде нарвалась на критику в роли ведущей "Орла и решки"