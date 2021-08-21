Известная певица Мишель Андраде показала закулисье съемок "Орла и Решки" в далекой Колумбии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая является подопечной продюсера Потапа, часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Недавно красотка стала одной из ведущих юбилейного сезона шоу "Орел и Решка", так что теперь решила показать несколько кадров из закулисья съемок шоу в Колумбии.

В своем посте Мишель показала фото и видео, как и где проходили съемки, членов съемочной группы, а также интересные моменты, которые ее поразили. Также певица показала на одном из фото себя, она как будто уснула, когда ее снимали. На этом снимке Андраде позирует в удивительной локации на высоте, а за ее спиной отрывает удивительный пейзаж. Перед камерой красотка появилась в джинсах и белоснежной рубашке оверсайз, ее волосы аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только выражение полного блаженства.

В подписи к публикации Мишель написала: "Делаю вид, что не сплю. А там уже выпуск из Colombia на ютюбе". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами.

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