Подопечная известного рэпера Потапа Мишель Андраде, похвасталась новыми интересными кадрами

Как передает Politeka.net, 24-летняя певица украинско-боливийского происхождения, которая недавно стала ведущей тревел-шоу «Орел и решка», заинтриговала новыми кадрами.

«Мне уже не терпится вам показать что мы для вас приготовили», - написала она, и опубликовала видео, на котором запечатлена рядом со симпатичной спутницей. Девушки в белых купальниках сидели на яхте.

Кадры произвели фурор.

«Мишель топ», «Ура», «Ждем», «Прям видео моделей из 90-х», «Мишелька», «Красотка», «Я надеюсь новый трек», «Вау», «Любопытно. Ждем», «Ну наконец то», «Девчонки вы молодцы», «Уже выглядит круто», - пишут в комментариях.

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