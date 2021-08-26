Подопечная известного рэпера Потапа Мишель Андраде, похвасталась новыми интересными кадрами
Как передает Politeka.net, 24-летняя певица украинско-боливийского происхождения, которая недавно стала ведущей тревел-шоу «Орел и решка», заинтриговала новыми кадрами.
«Мне уже не терпится вам показать что мы для вас приготовили», - написала она, и опубликовала видео, на котором запечатлена рядом со симпатичной спутницей. Девушки в белых купальниках сидели на яхте.
Кадры произвели фурор.
«Мишель топ», «Ура», «Ждем», «Прям видео моделей из 90-х», «Мишелька», «Красотка», «Я надеюсь новый трек», «Вау», «Любопытно. Ждем», «Ну наконец то», «Девчонки вы молодцы», «Уже выглядит круто», - пишут в комментариях.
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