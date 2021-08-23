Подопечная известного рэпера Потапа Мишель Андраде показала, как наслаждается жизнью на фоне дикой природы
Как передает Politeka.net, 24-летняя певица украинско-боливийского происхождения совсем недавно стала ведущей тревел-шоу «Орел и решка». Теперь молодая исполнительница ездит по разным странам и делится со своими поклонниками в сети интересными кадрами из путешествий (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, Андраде показала небольшой видеоролик, на котором она едет на автомобиле по винтовой дороге в горы.
Девушка облачена в белоснежную тонкую рубашку, расстегнутую на несколько пуговиц. Под нее она надела топик, засветив красивое декольте. Голову подвязала банданой.
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В кадре артистка с сияющей улыбкой подставила свое лицо на встречу попутному ветру. Глаза девушка закрывала от наслаждения и то и дело поднимала одну руку, радуясь жизни.
«С кем бы ты хотел оказаться рядом сейчас, отмечай этого человека в комментах», - инициировал обсуждения Мишель.
Ранее Politeka писала, что подопечная Потапа Андраде после возвращения в Украину сообщила радостную новость: кадры.
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