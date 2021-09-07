Популярный артист и продюсер Потап засветился на "Лиге Смеха"

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских. Музыкант активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз артист поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Как известно, Потап являлся временным ведущим "Лиги Смеха" в прошлом году. На кадре Потап стоит посреди сцены юмористического шоу "Лига Смеха" среди комиков - Евгения Кошевого и Станислава Боклана.

Поклонники оставили множество приятных слов под фотографией артиста: " Великие люди, улыбаются всегда..", "Такое впечатление что шутят над Потапом)))", "Что ж тебе такое говорят?)))) лицо топич))))"

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