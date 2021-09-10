Настя Каменских, находясь в Турции, отчитала подруг из-за того, что они едят сладкое

Настя Каменских является известной украинской певицей. Она выступает под псевдонимом NK. Артистка активно ведет социальные сети, где показывает моменты из жизни. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз Настя Каменских опубликовала несколько видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно девушка ездила в Турцию на гастроли. На кадрах певица снимает на камеру своих подруг в отеле и "отчитывает" их за то, что они едят сладкое.

"Настя, спустя 2 минуты после разговора с тобой сама знаешь о чем...", - показывает подруга Насти Каменских.

"Воспользовались тем, что я купальник ходила одевать в номер. А сами даже чемоданы не забросили, сразу накинулись на кондитерку", - прокомментировала ситуацию певица.

"И тут пришла Настя, хана всем..."

"Я не поняла, что тут происходит. Что за праздник века?", - спрашивает у подруг артистка.

Как известно, Настя Каменских очень следит за питанием и ведет правильный образ жизни. Её лучшая подруга - Анна Андрийчук рассказывала, какие конфликты у них возникали по этой причине.

"Это, скорее, что-то шутливо-обыденное. Например, в ресторане я хочу съесть что-то сладкое, а Настя кричит: "Нет, ты что!". Или когда делаем покупки в супермаркете вместе, я хочу что-то вредное, а Настя это выкладывает из тележки обратно на полки. Она не позволяет такое покупать, потому что ратует за здоровый образ жизни, а мы в компании все немного грешим в этом плане", откровенно заявила Андрийчук.

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