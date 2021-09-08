Украинская певица Настя Каменских дала незабываемый концерт, впечатлив зажигательными танцами
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появились эксклюзивные кадры с ее выступления. На видео попали самые яркие моменты с выступления артистки. Каменских была одета в топ и мини-шортики, поверх которых красовалась полупрозрачная сетка. Также костюм был дополнен кожаной вставкой.
«Этой ночью! Спасибо @rixossungate за это видео и за вашу потрясающую энергию!», - подписала видео звезда.
В комментариях эффектной брюнетке оставили массу приятных слов.
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«Шикарная женщина», «Одни и те же песни, одни и те же костюмы, ничего нового», «Куколка, а голос шикарный», «Малышка», «Блестяще! Мои тоже так любят некоторые», «Спасибо милая, добрая. Удачи. Куколка! Такой концерт», «Какие красивые костюмы!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что шоу Каменских всегда отличаются особым драйвом, ведь артистка очень много танцует.
Напомним, что Настя Каменских засветила личный момент с Потапом, кадры: "Завидую".
А еще Politeka сообщала, что концерт Каменских едва не сорвали, понадобилась медицинская помощь: "Есть свой врач".
Также Politeka писала, что Каменских в купальнике показала, как наслаждается отдыхом в теплых краях: "Прекрасная Анастасия".