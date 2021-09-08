Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), потрапила в неприємну ситуацію

Артистка користується великою популярністю в Україні, повідомляє Politeka.net. Зірка активно гастролює, бере участь у зйомках різних шоу, а також виступає на найважливіших заходах.

Так, артистка виступила на найяскравішому фестивалі цього літа "Atlas Weekend", який проходив з 5 по 11 липня. Однак номер Каменських перебував під загрозою зриву через легку застуду. Про це говориться у сюжеті "ЖВЛ", опублікованому 6 вересня.

"Я хвилювалася... кожен день працювала і трохи застудилася від кондиціонерів... У мене є свій лікар, який навіть працює в неділю, але, якщо немає такої можливості, я скажу, що я навчилася робити заливки сама собі... І це мені теж допомагає, звичайно", - розповіла Настя Каменських, як вона бореться з недугою. Таким чином, зірці вдалося вдало виступити і концерт пройшов на "ура".

Зазначимо, ймовірно, артистка мала на увазі заливки в гортань, які виконуються при непрямій ларингоскопії за допомогою зігнутої канюлі. Процедура забезпечує потрапляння лікарських речовин безпосередньо в осередок запалення.

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