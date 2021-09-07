Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), підкорила фігурою в купальнику
Відома співачка зараз може похвалитися ідеальною фігурою, повідомляє Politeka.net. Раніше зірка набирала зайві кілограми, про що відверто зізнавалася.
Співачка вважає, що причиною набору ваги став насичений графік і збій в режимі під час роботи в дуеті "Потап і Настя".
В один із днів співачка зрозуміла, що потрібно почати роботу над собою. Артистка стала займатися спортом і правильно харчуватися. Зараз у своєму Instagram Каменських з радістю показує, до чого це все призвело.
На новому знімку артистка позувала в купальнику, насолоджуючись теплом в Туреччині. З поста стало відомо, що Каменських вирушила за кордон на гастролі, і поєднала роботу з відпочинком.
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"Сьогодні ми з вами", - підписала вона фото.
За годину публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:
"🔥 🔥Прекрасна Анастасія !😍 😍 😍 ", "Чарівна і талановита❤️❤️❤️", " успіху!! 💃💃💃🔥🔥🔥👏👏", "🔥🔥🔥 цікаво, як Потап реагує на настільки часте розставання 🤨 ще й з такими фото. Ще й коли стільком чоловікам подобається Настя ☺❤️ мій занадто ревнивий. Наша сім'я б точно на витримала випробування розставанням☺️".
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