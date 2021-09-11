Популярный артист и продюсер Потап рассказал, почему у них с Настей Каменских не детей

Вчера в интервью для ЖВЛ Потап решил наконец-то рассказать о теме личной жизни, которой постоянно интересуется множество поклонников. При этом артист подчеркнул, что правда гораздо проще, чем кажется.

Так, артист рассказал почему у него со второй женой, 34-летней украинской певицей Настей Каменских, нет детей. Он отметил, что уже в этом возрасте обычно у пар есть дети, но у них их нет и не потому, что они не хотят их, а потому, что сейчас другие приоритеты.

"А на самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался певец. Он подметил, что сейчас они с Настей заняты карьерой, поэтому пока это их основная задача.

Отметим, что ранее Потап уже говорил о том, что хочет четверо детей от Каменских, об этом он рассказал Славе Демину в программе "29 вопросов".

"Ради своей семьи я готов пожертвовать всем, и даже карьерой. Семья важнее. Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если надо мужчине пожертвовать — я пожертвую", — заявил он.

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