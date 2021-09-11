Украинская певица Настя Каменских поделилась эксклюзивными кадрами с гримерки

Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица является активным пользователем социальных сетей, в том числе она снимает много видео для молодежной сети Тик Ток. У себя в Инстаграм Настя показала, как развлекается с девушками из своего шоу-балета в гримерке. Настя была одета в роскошный концертный костюм, который состоял из шорт и топа, поверх которых красовалась полупрозрачная сетка. Девушки из балета были одеты в такой цветовой гамме, как и Каменских.

На видео красотки зажигали под старый хит, который, судя по всему, стал одним из трендов Тик Тока.

«Мои девочки», - подписала фото Каменских.

В комментариях красоткам оставили много теплых слов.

«Настя, ты самая милая певица», «Ваууу, соблазнительные крошки», «Настя-огонь!!!», «Пояс зачетный», «Ты самая самая», «Костюмы огонь», «Чуть в пляс не пошла с вами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских пострадала во время выступления, фото травмы: "Я очень страстная".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскрыла неожиданную правду о себе, фото: "Если бы вы зашли ко мне в гримерку...".

Также Politeka писала, что Каменских впечатлила формами, надев корсет с вырезом: "Боже мой, да какая же она...".