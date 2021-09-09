Співачка Настя Каменських показала яскравий образ на радість українців

Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз зайнята сольною кар'єрою, виступаючи під псевдонімом NK. Дівчина випускає постійно нові пісні, гастролює, але не забуває і про блог в Instagram, де показує багато цікавого фанатам.

На нових фото Настя позувала в яскравому корсеті з вирізом, який ефектно підкреслив форми дівчини. Красуня сиділа на диванчику, демонструючи свою розкіш.

"Чарівна передконцертна атмосфера", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня"," ефектно"," жіночно і в той же час спокусливо"," кішка-тигриця"," Боже мій, та яка ж вона красива"," дуже красива"," естетично, вишукано"," гарного виступу, дівчатка"," Приголомшлива співачка Анастасія Каменських", " Атмосферно, барвисто,, жіночно! Ох, все як я люблю".

Нагадаємо, виступ Каменських опинився під загрозою зриву, знадобилася термінова медична допомога

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