Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла, як травмувалася в черговий раз на концерті
Популярна співачка звикла влаштовувати на своїх концертах цілі шоу, бажаючи при цьому бути не тільки в центрі уваги, але ще і демонструвати фігуру у всій красі. Не обходяться такі виступи і без запальних танців, під час яких Каменських усіляких хвалиться пишними формами.
На думку Насті, схуднення вплинуло на її самооцінку, і вона не бачить сенсу приховувати такі форми. Тому і в останньому її виступі можна чітко помітити, як Настя хвалилася образом в наряді з сіточки, що ледь прикриває фігуру.
Не обійшлося на виступі в черговий раз і без травм – в ході виступу співачка перестаралася, коли трясла мікрофоном і саму себе вдарила: «я дуже пристрасна chica. Сьогодні розбила собі руку мікрофоном випадково".
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Україну потрясла загибель жінки і її дочки від рук 22-річного хлопця: "Забула закрити двері"
Потужний вибух прогримів у російській багатоповерхівці, під завалами люди: "Обрушилися три поверхи"
Шоптенко жорстко розкритикували після першого ефіру "Танців з зірками": "Невже немає нових і..."
Посилення карантину, до чого готуватися з 13 вересня: «Україна перейде в...»
Також нещодавно Каменських розповідала, що мало не впала зі сцени під час виступу, а цього разу вирішила поділитися неприємною ситуацією, яка сталася з нею під час підготовки до чергового концерту.
"Друзі, у нас таке сталося на концерті. Я випадково.. Точніше не так. Я дуже маталяла своїми руками з мікрофоном, а Ксюша, моя Сюся, нахилилася подати мені воду і я як довбанула її мікрофоном по голові. Ксюшенька, Вибач мене ще раз. Я тебе дуже люблю, але що ти лізеш під руку", - розповідає Каменських.
Нагадавши, схвильована Настя Каменських заінтригувала важливими змінами в житті
Як повідомляла Politeka, Настя Каменських засвітила інтимний момент з Потапом
Також Politeka писала, що Каменських в міні-шортиках і майці показала, як починає новий тиждень