Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла, як травмувалася в черговий раз на концерті

Популярна співачка звикла влаштовувати на своїх концертах цілі шоу, бажаючи при цьому бути не тільки в центрі уваги, але ще і демонструвати фігуру у всій красі. Не обходяться такі виступи і без запальних танців, під час яких Каменських усіляких хвалиться пишними формами.

На думку Насті, схуднення вплинуло на її самооцінку, і вона не бачить сенсу приховувати такі форми. Тому і в останньому її виступі можна чітко помітити, як Настя хвалилася образом в наряді з сіточки, що ледь прикриває фігуру.

Не обійшлося на виступі в черговий раз і без травм – в ході виступу співачка перестаралася, коли трясла мікрофоном і саму себе вдарила: «я дуже пристрасна chica. Сьогодні розбила собі руку мікрофоном випадково".

Також нещодавно Каменських розповідала, що мало не впала зі сцени під час виступу, а цього разу вирішила поділитися неприємною ситуацією, яка сталася з нею під час підготовки до чергового концерту.

"Друзі, у нас таке сталося на концерті. Я випадково.. Точніше не так. Я дуже маталяла своїми руками з мікрофоном, а Ксюша, моя Сюся, нахилилася подати мені воду і я як довбанула її мікрофоном по голові. Ксюшенька, Вибач мене ще раз. Я тебе дуже люблю, але що ти лізеш під руку", - розповідає Каменських.

Нагадавши, схвильована Настя Каменських заінтригувала важливими змінами в житті

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських засвітила інтимний момент з Потапом

Також Politeka писала, що Каменських в міні-шортиках і майці показала, як починає новий тиждень