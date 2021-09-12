Известная певица Настя Каменских порадовала поклонников яркими кадрами с осеннего пикника

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за продюсером Потапом, часто радует своих поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети очаровательными кадрами с пикника на природе, на которых появилась в необычном образе.

На новых снимках Настя запечатлена в красивой локации у воды, за ее спиной видно пляж и сосны, а спереди видно сервированный стол с тарелками и бокалами, все в белых тонах. Перед камерой певица появилась тоже в светлом наряде – на ней брюки и узкая кофточка с пикантным вырезом, которая подчеркнула упругие прелести. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и веселая улыбка.

В подписи к фотографиям Каменских написала: "Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Такая хорошенькая и миленькая", "Наслаждайся, Настюша", "Просто прекрасна", "Какая красотка", "Красивая и необыкновенно обаятельная и милая", "Великолепная", "Безумно красивая", "Моя любимая, ты такая красивая и милая", "Вы прекрасны", "Красотка", "Шикарная обстановка", "Какая вы красивая".

Напомним, Мокрую и соблазнительную Настю Каменских в одном полотенце перекосило от холода после бассейна: неловкие кадры попали в сеть

Как сообщала Politeka, известная певица Настя Каменских надела белоснежный халат и показала, как она выглядит по утрам: "Такое ощущение, что...".

Также Politeka писала, что красотка Настя Каменских "закимарила" в ванной, прикрыв аппетитные прелести густой пеной: эпичный кадр.