Відома співачка Настя Каменських у чорному халаті здивувала кадрами на яхт-прогулі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому вийшла заміж за продюсера репера Потапа, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими кадрами з прогулянки на яхті, на яких з'явилася в незвичайному образі і підігріла чутки про свою вагітність.

На нових фотографіях Настя відображена, стоячи на судні і насолоджуючись видами. Перед камерою вона з'явилася в темному шовковому халаті, під яким проглядається короткий білий топік, а через плече висить стильна сумочка. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до фотографій Каменських написала: "Бути в моменті і відчувати життя кожною клітинкою". Шанувальники тут же почали обговорювати нові фото Насті, засинаючи її компліментами, а деякі запідозрили, що вона вагітна: "Красива", "Шикарна", "Ми знаємо, що вас скоро з'явиться малятко. Досить приховувати", "Круто", "Ви вагітні?", "Дуже красиві фото", "Красуня".

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Як повідомляла Politeka, Каменських одягла білосніжний халат і показала, як виглядає вранці: "Таке відчуття, що...".

Також Politeka писала, що Настя Каменських "задрімала" у ванній, прикривши принади густою піною: епічний кадр.