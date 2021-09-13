Відома телеведуча Катя Осадча показала кадри зі святкування Дня Народження

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу телеведуча поділилася новою серією фотографій на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча на яхті вся в білому позує на камеру. Вона святкувала вчора день народження, їй виповнилося 38 років.

На День народження до телеведучої прийшли зірки українського шоу-бізнесу-Потап і Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Маша Єфросиніна, Анна Андрійчук та інші.

"Дівчата, дякую за цей день ❤️ теплий, веселий, насичений подіями. 12.09.2021 запам'ятається таким, як на фотографіях", - підписала фото телеведуча.

Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча народила третього сина, якого назвали-Данила. Це друга дитина в шлюбі з Юрією Горбуновим.

Шанувальники залишили телеведучої безліч приємних коментарів:" мила, до непристойності","класно, не всім дано на яхті".

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