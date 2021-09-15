Украинская телеведущая и многодетная мать Катя Осадчая вышла на работу вскоре после рождения третьего ребенка
Как пишет Politeka.net, звезда всего несколько дней отошла от родов и уже засветилась на съемках. Судя по Инстаграм Осадчей, уходить в декрет она не планирует. Телеведущая активно ведет светскую жизнь и принимает участие в съемках своей авторской программы.
На свежем фото Осадчая предстала в роскошном наряде розового цвета. Длинная накидка с необычными рукавами прикрывала фигуру Осадчей, а шляпка в тон наряда делала ее образ особенно ярким.
«Съемки по расписанию #elle20. Скоро в «Світському житті», - подписала фото звезда.
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В комментариях Осадчей оставили массу теплых слов.
«Шикарная», «Дорогая Катя, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности», «Катюша, какая Вы хорошая», «Будем с нетерпением ждать», «Непревзойденная. Ракета... Бомба... Петарда», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Осадчая показала яркие эмоции на дорогой яхте: «Как же вас все хотят…».
А еще Politeka писала, что Осадчая после родов нарвалась на критику: "Прячет свои жиры".
Также Politeka сообщала, что Осадчая после родов засветилась в купальнике на вечеринку: "Днепр и пальмы".