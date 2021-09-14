Відома телеведуча Катя Осадча вразила новими кадрами зі святкування дня народження

Як пише Politeka.net, 12 вересня телеведуча голосно відгуляла свій день народження на яхті. 38-річна зірка була одягнена в легкий стильний брючний костюм, який підкреслив її ідеальну фігуру. На свіжих фото Осадча щиро посміхалася, поки вітер грав з її волоссям і елементами костюма.

"Фото для продовження теплих днів", - підписала знімок зірка.

У коментарях зірковій красуні залишили масу приємних слів.

«Гарна. Будь найщасливішою», "Щаслива красуня", "Як же вас всі хочуть бачити на іспиті у Маші Єфросиніної. Мені здається, це було б мега круте інтерв'ю", "Дуже мило", "Від такого яскравого і світлого фото неможливо не відчути сонячного тепла", "Катя, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості", - пишуть шанувальники.

Додамо, що на святі у Осадчої зібралася справжня зоряна компанія.

Нагадаємо, що Осадча закотила масштабну вечірку на яхті: "Бімба!".

Як повідомляла Politeka, Каті Осадчій знайшли заміну в "Світському житті": "чекаєте?".

Також Politeka писала, що Осадча показала, як веселилася з Каменських і Астаф'євою на розкішній яхті: "До непристойності".