Відома телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила малюка, показала себе в купальнику і після, вирушила на вечірку
Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Пізніше у них з'явилася дитина - Іван, зараз йому 4 роки. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи. Про це передає Politeka.net.
Цього разу телеведуча поділилася новими фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На першому кадрі Катя Осадча показує себе в рожево-білому смугастому купальнику. Варто відзначити, що у неї прекрасна фігура після пологів.
"Між годуванням і зйомками є частина на заплив", - підписала фото Осадча.
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Далі телеведуча вирушила на вечірку.
"Дніпро і пальми", - описала фото телеведуча.
Як відомо, Катя Осадча веде програму "Світське життя". Вона вирушила на вечірку, щоб взяти інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу. На кадрах вона спілкується з фронтменом групи "Антитіла" Тарасом Тополею і співачкою Alyosha.
Також, там вона зустріла недавно прославився співака Wellboy, і зробила з ним фото.
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